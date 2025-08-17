TCG Volkan hücumbotu Maldivler envanterine geçti: ‘Harp gemisi hibesi sıradan bir silah transferi değildir’

Ağır silahla donatılmış küçük savaş gemisi TCG Volkan (P-343) Maldivler’e hibe edildi. Nisan ayında hibesi için anlaşılan hücumbotun dün yapılan törenle resmi olarak Maldiv envanterine geçmesi tartışma yarattı. Konuyla ilgili CHP’nin Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'dan “Harp gemisi transferlerinin sıradan bir silâh veya araç transferi olarak görülmemeli, TBMM bu adımları değerlendirmeli” tepkisi geldi.

Geçtiğimiz nisan ayında Maldivler’in savunma altyapısını güçlendirmek amacıyla hibesine karar verilen TCG Volkan (P-343) gemisi dün yapılan törenle resmi olarak Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine girdi. Uzun yıllar aktif görev alan ve 2024 yılı itibari ile test ve eğitim gemisi statüstüne geçen hücumbotun Maldivlere ‘hibesi’ ise tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan CHP’nin Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu “Harp gemisi transferlerinin sıradan bir silâh veya araç transferi gibi görülmemesi, bu tür adımların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çok boyutlu değerlendirilmesi uygun olacaktır” dedi.

'PRESTİJ AÇISINDAN RİSK'

Bağcıoğlu, TCG Volkan’ın kullanım ömrünün sonuna geldiği gerekçesiyle ‘hibe’ edilmesinin Türkiye’nin prestiji açısından riskler barındırdığnı belirterek “Geçmişte Karadeniz sahildarı bir devlete hibe edilen bir geminin teknik sorunlar nedeniyle uzun yıllar aktif halde tutulmadığı ve bu durumun ikili ilişkilere zarar verdiği bilinmektedir. Maldivler’in hem deniz koşulları hem de teknik yeterlilik açısından bu tür bir gemiyi ne kadar süreyle aktif halde tutabileceği soru işaretidir. Böyle bir durum Türkiye için prestij kaybına yol açabilir” açıklamalarda bulundu.

KKTC’YE TRANSFER EDİLEBİLİRDİ

Öte yandan oluşan envanter açığının hızlıca giderilmesi gerektiğini vurgulayan Bağcıoğlu, “Harekât zafiyeti oluşturmaması açısından Türk Tipi Hücumbot Projesi’nin hızla hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi. Bağcıoğlu ayrıca transferin KKTC’ye yapılmasının daha doğru olacağını belirterek “TCG Volkan’ın KKTC’ye hibe/ transferi teknik açıdan idame sıkıntılarını önlerken, KKTC’nin bekası ve Türkiye’nin desteği açısından önemli bir mesaj olabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.