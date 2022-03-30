'Tebliğciler' Kadıköy'de ortaya çıktı: İlginç diyalog
Yılbaşı akşamı yeni yılı kutlayan yurttaşların yanına giderek 'rahatsız' eden 'Tebliğciler', bu kez de Kadıköy’de kendilerini gösterdi. Alkol kullanılan bir masanın yanında giden 'Tebliğciler'e masadaki yurttaşlar karşı çıktı.
Taksim Meydanı’nda “Tebliğciler” olarak bilinen bir grup yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde “Ey Müslüman Kardeşim” yazılı olan bildirileri dağıtıp, yılbaşı kutlamalarına katılanları kafir olmakla itham etmişti.
Tebliğciler bu kez de Kadıköy sokaklarındaydı.
Alkollü masaların çevresinde “Hocanın görevi ölüm gelmeden hatırlatmak, berber tıraş eder doktor muayene eder. Hoca da hatırlatır” şeklinde yapılan açıklamalara, masada oturan yurttaşlardan da tepki geldi.
'TALEBİMİZ OLDU MU?"
Yurttaşlardan birisinin “Bizim böyle bir isteğimiz oldu mu? Doktora gidiyoruz mesela muayene olmaya. Diyoruz ki benim bir rahatsızlığım var. Bizim sizden hatırlatma gibi bir isteğimiz oldu mu? Siz şu an taciz ediyorsunuz bizi bu masada otururken” şeklinde konuşması üzerine Tebliğciler de “Yok taciz değil, sıkıntı yok. Selamlaşma. Allah’a emanet olun” diyerek bölgeden uzaklaştı.
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