Tekirdağ'da korkutan görüntü: Ulaş Göleti'nde binlerce balık öldü!

27.04.2026 17:43:00
DHA
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde tarımsal sulama için kullanılan Ulaş Göleti’nde toplu balık ölümleri meydana geldi. Gölet yüzeyini kaplayan binlerce ölü sazan balığını gören vatandaşlar büyük tedirginlik yaşarken, bölgeye sevk edilen ekipler kirlilik şüphesiyle numune alarak inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ulaş Göleti'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İnceleme başlatan ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde bulunan ve tarımsal sulamada kullanılan Ulaş Göleti'nde dün akşam saatlerinde toplu balık ölümleri yaşandı. Göletin içi ve savak kısmında binlerce ölü sazanı gören vatandaşlar durumu Ergene Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.

Müdürlükten gelen ekipleri su ve ölü balıklardan numune alıp incelemeye gönderdi. Çevrede bulunan fabrikaların atık sularının gölete aktığı iddiaları üzerine Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de çalışma başlattı. 

