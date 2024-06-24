Tekirdağ’da 180 dönüm buğday cayır cayır yandı: 3 yaralı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:40

Güncelleme: 24.06.2024 - 09:40

Vakıflar Mahallesi 18. Sokak üzeri Ahimehmet yolu Yoztepe mevkiinde yoldan geçen araçlardan bilinçsizce atıldığı öne sürülen sigara izmariti yangına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın biçilmeyi bekleyen buğday tarlalarını etkisi altına aldı.



YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI



Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Ergene Belediyesi’ne ait su tankeri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Fabrika çevresini saran yangına müdahale etmeye çalışan 3 işçi de yaralandı.

Hafif şekilde yaralanan işçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın olayına ilişkin konuşan Vakıflar Mahallesi Muhtarı Vahdet Aksan, “Mahallemiz kırsalında üzücü bir yangın olayı yaşandı. Yaklaşık 180 dönüm ekili mahsul zarar gördü. Yangın yol kenarında başlamış, bu nedenle yangının bilinçsizce atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

