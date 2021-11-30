Tekirdağ'da feci kaza: 5 yaralı

30 Kasım 2021 Salı, 14:52

Kaza, Çerkezköy-Kapaklı kara yolunda meydana geldi. Süleyman Sirel idaresindeki 34 SY 4534 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle önünde giden Turgay Balta'nın kullandığı 59 M 7239 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sirel, yanındaki Mutlu Özden, Edanur Karaca ile midibüs yolcularından Birgül Çiğ ile Birsen Yıldız yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.