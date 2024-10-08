Tekirdağ’da korkulu anlar... Paraşütçü denize çakıldı!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 15:38

Güncelleme: 08.10.2024 - 15:38

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi’nde paraşüt alanından havalanan paraşütçü, bir süre sonra rüzgarın yönünün değişmesi ile dengesini kaybederek alçalmaya başladı.

Dakikalarca alçalan paraşüt, denize yakın bir mesafeden suya çakıldı. Paraşütçünün durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yara almadığı öğrenildi.

Denize düşen paraşütçünün daha sonra yüzerek karaya çıktığı öğrenildi.