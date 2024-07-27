Boğaziçi’nde ‘paraşüt’ yöntemiyle 81 atama

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar oluşumu Boğaziçi Üniversitesi’ne, kayyum yönetim tarafından 17 yeni atama yapıldığını duyurdu. Duyurulan listeye göre fen-edebiyat fakültesine 10, eğitim fakültesine 2, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, hukuk fakülteleri ile veri bilimleri ve yapay zekâ ve çevre bilimleri enstitülerine birer adet atama yapıldı. Bu atamalarla birlikte kayyum rektör Naci İnci döneminde Boğaziçi Üniversitesi’ne toplam 81 yeni görevlendirme gerçekleşti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Eder, tepeden indirme, “paraşüt” atamaların, atanan kişilerin mesleki itibarına da zarar vereceğine dikkat çekti.

Eder, “paraşüt” atamayla gelenlerin herhangi bir akademik süreçten geçmeden atandığını ifade etti.

KİŞİYE ÖZEL İLAN

Eder konuya ilişkin, “Bu sürekli devam eden bir durum. Paraşütten kastımız şu: Bu atamalar ne birimlere soruluyor ne de birimlerden alınan görüş dikkate alınıyor. Bu kişilerin atanma kararı fakülte yönetim kurullarından geçmiyor. Hiçbir şekilde haberiniz olmadan bir anda meslektaşınız oluyorlar. Böyle absürt bir durum var ortada. Bu insanlara paraşüt denmesinin sebebi bu. Bu kişiler meslektaşlarına herhangi bir akademik sunum yapmıyor, kimseyle tanışmıyor. İlanlarla tepeden indirme kararlarla geliyor. Çoğu zaman kişiye özel ilan oluyor; biz de bunlara dava açıyoruz sürekli. Çok üzücü bir durum bu. Akademik camiada herkes herkesi biliyor. Bu genç arkadaşlar da bu atamalarla kendi kariyerlerini lekeliyorlar aslında” ifadelerini kullandı.