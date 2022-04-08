Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'İlkbahar' adı verilen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aynı aileden 1'i çocuk 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanmamak için evin önünde gözcü beklettikleri belirlendi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Hıdırağa Mahallesi'nde, elebaşılığını E.M.'nin yaptığı ailenin uyuşturucu satışı gerçekleştirdiğini belirledi.
Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlediği adreslere operasyon yaptı.
Özel harekat polislerinin destek verdiği 'İlkbahar' adlı operasyonda; çekmecelerde çoraplar içinde satışa hazır fişeklenmiş 2 kilo 200 bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Polis, aynı aileden E.M., G.M., G.M., M.Ç., N.M., R.D., İ.Ç. ve yaşı 18'den küçük S.Ç.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanmamak için evlerinin önünde sürekli gözcü beklettikleri ve polis sokağa geldiğinde birbirleriyle haberleştikleri belirlendi.
Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak bulundurmak ve nakletmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Omicron varyantıyla ilgili yeni araştırma
- 98 kere test oldu, profesörü bile şaşkına çevirdi
- İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu
- Midyeci Ahmet yine gündemde
- Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı!
- Tekirdağ'da feci kaza: Tırın altında kaldı
- Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
- Özel, Traktör polemiğine yanıt verdi
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
En Çok Okunan Haberler
- Hırsızlıktan tutuklanan kadınlar, engelli taklidi yapmış
- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
- 'Kanser oranlarında dünya çapında artış var'
- Resmi Gazete'deki hata.... Düzeltme 'yayımlandı'
- Meksika'nın güçlü kadınları
- 'Şanlıurfa yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor!'
- AKP'ye yakın iş insanından Kaşıkçı davası açıklaması
- Şehir hastanesi işçileri iş bıraktı
- Van'da deprem!
- 98 kere test oldu, profesörü bile şaşkına çevirdi