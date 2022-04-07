Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 18 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda satışa hazır 140,03 gram eroin ve 650,86 gram metamfetamin, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 895 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı
- Uçuşlara 'sis' engeli
- 'Al yazmalım' anıtında mahsur kaldı
- 'Pencere yöntemi' ile dolandırıcılık iddiası
- 'Kamyonetle' dolaşıp uyuşturucu sattılar
- İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
- Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı
- Üzerinde patlayıcı olmayan bomba düzeneği ile yakalandı
- Tuzla'da 3 katlı binada yangın: 5 kişi hastanede
- Taksim'de feci olay: Aralarına alıp darp ettiler
En Çok Okunan Haberler
- Öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin davasında karar
- Diyanet şikayet etmişti: RTÜK'ten ceza açıklaması
- O ülkede tehlike çanları: Kıtlıkla karşı karşıya
- Ev kiralamada öncelik fiyat oldu
- 'Kaşıkçı' kararının ardından çarpıcı iddia
- 19 yaşındaki moto kuryenin öldüğü kazada yeni gelişme
- Cumhur İttifakı'nda 'zam' krizi
- Sürekli posta pulları ve ilkgün zarfı
- ABB'den çiftçilere milyonlarca fide desteği
- Kılıçdaroğlu'dan 'Yavaş' açıklaması