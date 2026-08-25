Teknesi batan Işınsu Kestelli dehşet anlarını anlattı: Rahmi Koç'un tavsiyesini paylaştı

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Yunanistan açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle batan teknesinden sağ kurtulduktan sonra kaleme aldığı yazısında yaşadığı dehşet anlarını aktardı. Kazanın ardından arayan ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür eden Kestelli, Türk iş dünyasının duayen ismi Rahmi Koç’un kendisine verdiği tavsiyeyi kamuoyuyla paylaştı.

"ŞANSLIYDIK, YAKINDAKİ BİR YAT KURTARDI"

Ege Denizi'nde arkadaş grubuyla birlikte deniz yolculuğuna çıktığını ve teknelerinin alabora olduğunu belirten Kestelli, "Önceki hafta sonuna doğru, yakın dostlarımla birlikte çıktığım deniz yolculuğu, teknemizin olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora olması nedeniyle adeta kâbusa dönüştü. Şanslıydık; yakınımızdaki bir yat tarafından kurtarıldık. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri de hemen yardımımıza yetişti" ifadelerini kullandı.



Böylesine vahim bir olay sonrası yalnız olmadığını hissettiren herkese minnettar olduğunu vurguladı.

"DENİZİN ŞAKASI YOKTUR"

Yaşanan kaza sonrasında Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un kendisini arayarak mesaj ilettiğini kaydeden Işınsu Kestelli, usta sanayicinin nasihatini şu sözlerle aktardı:

"Türk sanayisinin duayeni ve büyük bir deniz aşığı olan Rahmi Koç’un, geçmiş olsun mesajına eklediği 'Denizin şakası yoktur. Her an çok dikkatli olup risk almamak gerekir' nasihatinin denize açılan, açılmayı planlayan herkesin kulağına küpe olmasını diliyorum."