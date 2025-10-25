Tele 1'e AKP operasyonu: Önce videoları, sonra kanalı sildiler!

'Casusluk' soruşturması kapsamında Tele 1’e kayyum atanmasının ardından kanalın yönetimine Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı getirildiği ortaya çıkmıştı.

Tele 1 kayyumunun kanalın YouTube'a yüklenen videoların birer birer sildiği görüldü. Kanalda saat 14:00 itibariyle toplamda 61.422 video görülürken 14:07'de bu sayının 59 bin 544 olduğu görüntülendi.

Youtube kanalında yayınlanmış videoları tek tek silinen kanala ilerleyen dakikalarda ise erişim tamamen kesildi.

NE OLMUŞTU?

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçundan soruşturma başlatılmasının ardından kanala kayyum atanmıştı. Kayyum olarak atanan TMSF heyetinin kanala gelmesinin ardından ana haberi sunan Murat Taylan "Ana haber bültenini zamanından önce bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın" diyerek yayını kapattı ve kanal bant yayınına geçti.

Kanalın yönetimine ise Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı'nın getirildiği öğrenildi. Paşalı, Flash Haber, Habertürk, Show TV, Bloomberg HT kanallarına da kayyum olarak atanmıştı.

Kayyumun ardından, Yanardağ şu mesajı paylaştı:

"Asıl amaçları ortaya çıktı. Hedefleri Tele1'i ve beni susturmak.

Totaliter bir rejime doğru ülkenin yol aldığının işaretidir. Basın özgürlüğüne ilişkin ağır bir darbedir.

Türkiye'yi susturmak, halkı susturmak, tarihin akışını değiştirmek mümkün değildir.

Ben iyiyim.

Bu halkın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Hiçbir yalan, gerçekten daha güçlü olamaz.

Bu bir zorbalıktır. Basın ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır. Bağımsız medyaya ve muhalif görüşlere tahammülsüzlüktür."