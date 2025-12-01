Telefon hatlarında yeni dönem: Kimlik doğrulamayan hat açamayacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan torba yasa tasarısı, cep telefonu abonelik süreçlerinde kapsamlı bir dönüşüm öngörüyor.

Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle hem güvenlik hem de kimlik doğrulama süreçleri sıkılaştırılırken, hatların kontrolünde yeni bir dönem başlayacak.

Düzenleme; sahte kimlikle hat açmayı, çoklu hat dolandırıcılığını ve yabancı uyruklular üzerinden gerçekleştirilen hat manipülasyonlarını engellemeyi hedefliyor.

ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMASI ŞART OLACAK

Yeni tasarıya göre cep telefonu şirketleri artık elektronik kimlik doğrulama özelliği bulunmayan belgelerle abonelik işlemi yapamayacak. Abonelik kayıtlarında kişinin kimliği kimlik belgesi, yüz veya parmak izi biyometrisi ya da doğrulayıcı şifrelerle doğrulanacak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SIKILAŞTIRILMIŞ PROSEDÜR

Elektronik kimlik doğrulaması yapılamayan yabancılar için işletmeci, Göç İdaresi Başkanlığı’ndan kişinin biyometrik bilgilerini talep edecek. Bu uygulama diplomatlar ve aileleri için geçerli olmayacak.

Ayrıca yabancı uyruklulara mobil hatlar için özel numara tahsis edilecek. Yabancı kullanıcıların mevcut hatlarını düzenlemeye uygun hale getirmeleri için 6 ay süreleri olacak.

AKTİF OLMAYAN HATLAR 3 AYDA KAPATILACAK

Düzenleme, “ölü hat” olarak bilinen kullanılmayan hatların kapatılmasını zorunlu kılıyor. Cep telefonu şirketleri artık 3 ayda bir tüm abonelerin hayatta olup olmadığını veya tüzel kişiliğinin devam edip etmediğini kontrol edecek. Teyit edilemeyen abonelikler otomatik olarak iptal edilecek.

BİR KİŞİ ADINA SINIRSIZ HAT AÇILMASINA SON

Yeni düzenlemeyle işletmeciler, BTK’nın belirlediği limitin üzerinde bir kişi adına hat açamayacak. Böylece dolandırıcıların tek kişi üzerinden onlarca hat çıkararak iz sürmeyi zorlaştırdığı yöntem engellenmiş olacak.

SUÇLA MÜCADELE İÇİN YENİ ADIM

Tasarıda yapılan açıklamaya göre düzenleme, çok sayıda hat açarak dolandırıcılık, hırsızlık ve banka kartı dolandırıcılıklarında kullanılan mobil numaraların önüne geçmeyi amaçlıyor. Suç amacıyla kullanıldığı tespit edilen hatlar işletmeci tarafından hızla kapatılacak.

KURALLARA UYMAYANA YÜKSEK CEZA

Düzenlemeye aykırı hareket eden cep telefonu şirketleri, her bir hat için 20 bin TL idari para cezasına çarptırılacak.

Yeni düzenlemelerin, sahte hatlarla yapılan suçların tespit ve engellenmesinde güçlü bir mekanizma oluşturması bekleniyor.