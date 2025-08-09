Cumhuriyet Gazetesi Logo
TEM Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

9.08.2025 09:56:00
İHA
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 7 aracın karıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; minibüs, panelvan, hafif ticari araç ve 2 otomobil olmak üzere toplam 5 araç zincirlemeye kazaya karıştı. Kazanın hemen ardından yavaşlayan trafik sebebiyle 100 metre geride 2 otomobil de çarpıştı. Meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #otomobil #yaralı #TEM Otoyolu

