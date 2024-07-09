Temizlik için çağırdığı kadına cinsel tacizde bulundu!
Samsun'un Atakum ilçesinde evini temizlemesi için çağırdığı F.G. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen İlhan Karaca (44) tutuklandı.
Olay, 6 Temmuz’da Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.
Eşiyle boşanma aşamasında olan İlhan Karaca, evini temizlemesi için F.G. ile anlaştı. Karaca, eve gelen F.G.’ye iddiaya göre cinsel tacizde bulundu.
Evden kaçan F.G., 2 gün sonra emniyete gidip şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ifadesinde suçlamaları reddeden İlhan Karaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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