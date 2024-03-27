Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı

Uşak Üniversitesi’nde bir öğretim görevlisinin öğrenciye cinsel tacizde bulunması üzerine açığa alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında “Susmak, cinsel tacizin devam etmesine göz yummak anlamına gelir. Bu yüzden, susmayacağız ve cinsel tacize karşı sessiz kalmayacağız" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 18:25
Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı
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Uşak Üniversitesi’nde görevli bir öğretim üyesinin bir öğrenciye cinsel tacizde bulunması 22 Mart tarihinde savcılığa yapılan suç duyurusuyla gündeme geldi.

Olayın duyulmasının ardından gelen tepkiler sonrası Uşak Üniversitesi Rektörlüğü söz konusu öğretim elemanını açığa aldı.

soL’un aktardığı habere göre, bugün üniversite önünde bir araya gelen öğrenciler, akademisyenler, ÇYDD, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi kuruluşların yanı sıra TKP'nin de aralarında bulunduğu siyasi parti temsilcileri okulda yaşanan tacizi protesto etti.

Yapılan açıklamada taciz olayının ortaya çıkmasının ardından, adı geçen öğretim elemanının başka öğrencileri de taciz ettiğine ilişkin iddiaların gündeme geldiğine işaret edildi.

“CİNSEL TACİZE KARŞI SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Bazı öğrenciler tarafından Rektörlüğe şikayet dilekçesi verildiğinin de söylendiği kaydedilen açıklamada "Yaşanan bu gelişmeler maalesef  taciz olayının münferit bir olay olmadığını, uzun süredir sistematik bir şekilde devam ettiğini gündeme getirmektedir.  Rektörlüğümüzün daha önce verilen şikayet dilekçeleri hakkında açıklama yapması hepimizin rahatlatacak ve kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlayacaktır" denildi.

Açıklamada "Bizler, bu duruma sessiz kalmayı reddediyor ve cinsel tacizin her türlüsüne karşı sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini savunuyoruz. Susmak, cinsel tacizin devam etmesine göz yummak anlamına gelir. Bu yüzden, susmayacağız ve cinsel tacize karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasında "Bugün burada öğrenci arkadaşımızın uğradığı tacizi tüm kadınlara yapılmış olarak kabul ediyor ve adalet istiyoruz. Sesini çıkaramayan, tehdit edilen tüm arkadaşlarımızın da sonuna kadar yanındayız. Bu taciz davasının takipçisi olacağız" diye belirtildi.


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