Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı

19.05.2026 00:02:00
Güncellenme:
İHA
"Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet” ve "evrakta sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tepebaşı Belediyesi yöneticilerinin de bulunduğu 25 kişiden 15'i tutuklandı.

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 kişiden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma" suçlarından Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlemişti.

Operasyonda gözaltına alınan aralarında Tepebaşı Belediye Belediye Başkan Yardımcısı, Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdür Vekili ve Tepebaşı Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü’nün de olduğunu 25 kişi, 4 günlük gözaltı süresinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edilen 25 kişiden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

