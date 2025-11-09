Tepkiler sonuç verdi: Bakırköy Adliyesi'nden kedilerin sürülmesi kararından vazgeçildi

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, 'kedilerin sürüleceği' gerekçesiyle bu sabah 09.00'da Bakırköy Adliyesi önünde yapılacak açıklamayı iptal etti.

KARARDAN VAZGEÇİLDİ

Gerekçe olarak, Bakırköy Adliyesi'nden kedilerin sürülmesi kararından vazgeçilmesi olarak açıklandı.

"KEDİLERİN ADLİYEDEN SÜRÜLMESİ KARARINDAN VAZGEÇİLDİ"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Her ne kadar Bakırköy Başsavcılığı tarafından Bakırköy Adliyesi'ndeki kedilerin sürüleceği sebebiyle 09/11/2025 tarihinde Bakırköy Adliyesi'ne hayvanseverleri davet etmişsek de Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Başsavcılığı'ndan alınan şifahi bilgilere göre kedilerin adliyeden sürülmesi kararından vazgeçilmiş olmakla yarınki (bugünkü) davetimiz iptal edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyor ve yaşama hakkını savunuyor olacağız."