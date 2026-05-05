Terör örgütü PKK yeni ismiyle sahnede: Süreçte 'Öcalan' koşulu

Terör örgütü PKK'nin feshedilme kararının birinci yılında örgüt yöneticileri açıklama yaptı.

"Apocu Hareket Yönetimi" adıyla yapılan açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen süreç hakkında mesajlar verildi.

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA OLUMLU CEVAP VERDİ"

"Rêber Apo, MHP genel başkanı ve iktidar ortağı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı çağrısına, devlet içinde bir çözüm iradesinin olabileceğini düşünerek olumlu cevap vermiştir" denilen açıklamada, şöyle dendi:

"Özgürlük Hareketimiz, PKK’nin feshi ve silahlı mücadelenin sonlandırılması gibi çok radikal kararları Rêber Apo’nun çözüm gücüne inandığı için almıştır. Bu adımlar demokratik çözümün önünü açacak devasa adımlardır. Bu adımlar konusundaki irademizi ve kararlılığımızı ortaya koymak için KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanımız Besê Hozat, 11 Temmuz 2025’te 30 gerilla yoldaşımızla birlikte silahlarını yakmışlardır.

Böylece gerekli yasal adımlar atılıp siyasi koşullar oluştuğunda binlerce gerillanın da silahları bırakacağı vurgulanmıştır. Nitekim Devlet Bahçeli de gerekli yasalar çıkarılıp silah yakanların Türkiye’ye gelişi sağlansaydı daha iyi olurdu, diyerek silah bırakıp Türkiye’ye dönüşün nasıl olacağını da ortaya koymuştur."

"İKTİDAR SÖZCÜLERİ OLUMSUZ ALGI İÇİNDE"

Mezopotamya Ajansı'nın ANF'den aktardığı habere göre terör örgütünün açıklamasında süreç için adım atılmadığı iddia edildi:

"Biz, demokratik siyasal çözüm için Kürt kamuoyunu hazırlama ve Türkiye halklarına olumlu mesajlar verme konusunda hassas davranırken, bazı iktidar sözcüleri ve iktidara yakın basın, bırakalım kamuoyunu hazırlamayı, aksine kamuoyunda olumsuz algılar yaratan bir tutum içinde olmuşlardır. Muhalefete olumsuz yaklaşım da toplumsal desteğin artmasının önüne geçmiştir."

"NE ZAMAN APO'NUN STATÜSÜ BELLİ OLUR..."

Açıklamada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın statüsü de gündeme alındı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kürt sorunu gibi Türkiye’nin temel sorununun birinci dereceden muhatabı olan Rêber Apo’nun mevcut konumda bulunması 100 yıllık soruna ve çözümüne, doğru yaklaşılmadığını gösterir. Bu gerçeklik ortadayken, meclis başkanı ve AKP’li yetkililerin süreç ilerliyor, bir tıkanma yok, demesi mevcut durumu ifade etmemektedir.

Ne zaman Rêber Apo’nun statüsü belli olur ve özgür çalışır koşullara kavuşursa o zaman sürecin ilerlemesinden söz edebiliriz. Kürt halkı ve demokratik kamuoyu da bu durumda sürecin ilerlediğine inanır ve sürece destek hızlı biçimde artar."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada Öcalan'ın statüsü hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için statü istemişti.

Bahçeli, "Tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir" demişti.