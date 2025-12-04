Ters kelepçe ile gözaltına alınmışlardı: MESEM'i protesto eden öğretmenler hakkında karar

Fotoğraf: Gazeteci Fatoş Erdoğan

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İstanbul'da düzenlediği, Mesleki Eğitim Zirvesi'nde Mesleki Eğitim Merkezleri'nde (MESEM) çalıştırılan çocukların iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesini protesto etti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, İstanbul İl Sözcüsü Burcu Çıra, İstanbul İl Temsilcisi Cemre Can Aşlamacı ve İstanbul İl Meclis Üyesi Derya Demir polis şiddetine maruz kaldı ve ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Gözaltında sabaha kadar bekletilen öğretmenler bugün saat 13.00'te Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Çıkarıldıkları mahkemede öğretmenler, adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan, "Öğrencilerimizin yaşamını savunmak bizim görevimizdir. Başta MESEM olmak üzere tüm yanlış uygulamalara karşı mücadelemiz sürecek. Öğretmenler, öğrenciler, veliler ve eğitimin yarınları için Öğretmen Sendikası var" denildi.

16 ÖĞRENCİ TUTUKLANMIŞTI

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yapılan protestonun ardından 17 TİP üyesi öğrencinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17 genç, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan gençlerden 16'sı tutuklanmıştı.