TESK Başkanı’ndan ‘çocuk işçiliğiyle mücadele’ açıklaması: ‘Çıraklarımız çocuk işçi değildir’

Yayınlanma: 11.06.2023 - 13:50

Güncelleme: 11.06.2023 - 13:50

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde yazılı bir açıklamada bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken şu ifadeleri kullandı:

“ÇIRAKLARIMIZ ÇOCUK İŞÇİ DEĞİLDİR”

“Biz esnaf ve sanatkâr teşkilatı olarak, çocuklarımızın mesleki eğitim almasının, geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Konfederasyon olarak meslek öğrenmek isteyen ve yine babadan kalan mesleğini devam ettirmeyi amaçlayan, ülkemizdeki tüm çocuklara çıraklık, kalfalık ve usta öğreticilik belgelerini almaları konusunda önemli faaliyetler yürüttük. Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir. Çıraklık eğitimi ile pratik eğitimi usta öğreticilerinden alan çocuklarımız aynı zamanda okullarında da teorik eğitimlerini almaktadırlar. Böylece çocuklarımız bir yandan normal almaları gereken eğitimlerine devam ederken, bir yandan da meslek öğrenmektedirler.”

TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİ SAYISI ARTIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) tanımına göre çocuk nüfusu 0-17 yaş grubunu içeriyor. TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması 2022 yılı sonuçlarına göre ise 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18.7 oldu. 2021 yılında bu oran yüzde 16.4'tü.

EN AZ 616 ÇOCUK İŞ CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ

İSİG Meclisi iş cinayetleri raporlarına göre de 2013-2022 yılları arasında en az 616 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

DÜNYADA 160 MİLYONU AŞTI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF tarafından 2021’de yayımlanan rapor ise çocuk işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısı son dört yılda 8.4 milyon artarak dünya çapında 160 milyona yükseldiğine işaret ediyor.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE 20 YILDAN BERİ İLK KEZ DURDU

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü öncesinde yayımlanan ‘Çocuk İşçiliği: Küresel 2020 tahminleri, eğilimler ve gelecekteki durum’ isimli raporda, çocuk işçiliği ile mücadeledeki ilerlemenin 20 yıldan beri ilk kez durduğu ve çocuk işçi sayılarının yükselmeye başladığı konusunda uyarıyor. 2000 ile 2016 yılları arasında çocuk işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısı 94 milyon azalmıştı.