TESK Genel Başkanı Palandöken'den kasaplar için ESK'den ucuz et talebi

Yayınlanma: 29.04.2023 - 11:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 11:02

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ESK tarafından perakendecilere ucuz karkas et satışı yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Kırmızı et fiyatlarında istikrarın sağlanması için kasapların da uygulamaya dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Son dönemde artan kırmızı et fiyatlarında istikrar sağlanması için perakendecilere verilecek olan ucuz karkas etin aynı şekilde kasaplara da verilmesi halinde piyasada et fiyatları regüle edilebilir. Sadece perakendecilere verilen karkas et fiyatları kasaplara da uygulanmalı. Kasaplarımız da ucuz et satmak için böyle bir fırsat beklemektedir. Aksi halde bu uygulama çifte standart oluşturur ve kırmızı et piyasası bu şekilde düzenlenemez. Bu şekildeki uygulama Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve yine Anayasa'nın 173'üncü maddesindeki esnaf ve sanatkarların korunmasına ilişkin maddeye aykırıdır."