Teşkilat dizisi için RTÜK'e başvuru

14 Aralık 2021 Salı, 12:34

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat isimli dizide Kılıçdaroğlu'nun 'Geliyor gelmekte olan' sözlerini terörist bir karaktere söyletti.

Söz konusu ifade anamuhalefet partisi tarafından tepkiyle karşılanırken RTÜK üyesi İlhan Taşçı da hareket geçti.

Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TRT’de CHP ve Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla özdeşleşen 'geliyor gelmekte olan' söyleminin bir terörist karaktere söyletildiği Teşkilat dizisiyle ilgili rapor hazırlanarak, Üst Kurul gündemine getirilmesi için başvurdum. TRT’nin pervasızlığını RTÜK görmezden gelemez" ifadelerini kullandı.