Teşkilat dizisi için RTÜK'e başvuru

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı sözü terörist bir karaktere söyletilmesini Üst Kurul gündemine getirmek için başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2021 Salı, 12:34
Teşkilat dizisi için RTÜK'e başvuru
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TRT 1'de yayınlanan Teşkilat isimli dizide Kılıçdaroğlu'nun 'Geliyor gelmekte olan' sözlerini terörist bir karaktere söyletti.

Söz konusu ifade anamuhalefet partisi tarafından tepkiyle karşılanırken RTÜK üyesi İlhan Taşçı da hareket geçti.

Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TRT’de CHP ve Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla özdeşleşen 'geliyor gelmekte olan' söyleminin bir terörist karaktere söyletildiği Teşkilat dizisiyle ilgili rapor hazırlanarak, Üst Kurul gündemine getirilmesi için başvurdum. TRT’nin pervasızlığını RTÜK görmezden gelemez" ifadelerini kullandı.


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