'Testo Taylan' olarak bilinen fenomen gözaltına alındı!

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, bilinen adıyla Testo Taylan, Kocaeli’de gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak, Danyıldız'ın yaklaşık bir yıl önce Youtube hesabından paylaştığı “SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ” başlıklı video gösterildi.

Konuya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, “'Sosyal deney' veya 'eğlence' görüntüsü altında, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği, bu davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğu, bu suretle kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı, bununla birlikte bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakı zedeleyebilecek paylaşımların bulunduğu ve bu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde yer alan “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve 226. maddesindeki “Müstehcenlik” suçlarından işlem başlatıldı.

Operasyonun detayları şu şekilde açıklandı:

İçerikleri üreten şüpheliler Y.H. ve U.U. İstanbul’da yakalandı.

Videoların geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan sosyal medya kullanıcısı T.Ö.D. (Testo Taylan) Kocaeli’de gözaltına alındı.

İstanbul’daki adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.