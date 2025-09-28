TEV, her yıl binlerce başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciye burs imkanı sunuyor. Peki, TEV bursu başvurusu son gün ne zaman? TEV bursu başvuru şartları neler?

TEV BURSU BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs başvuru takvimini duyurmuştu. Üniversite öğrencilerine yönelik TEV Üniversite Eğitim Bursu için başvurular 15 Eylül 2025 - 9 Ekim 2025 tarihleri arasında devam edecek.

TEV BURS BA ŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, TEV’in dijital platformu Obigenç üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adaylar, sisteme giriş yaparak kişisel bilgilerini dolduracak, eğitim ve mali durumlarını beyan edecek. Ayrıca öğrenci belgesi, transkript, gelir durumunu gösterir belgeler, nüfus kayıt örneği ve vesikalık fotoğraf gibi gerekli evrakları sisteme yükleyecek.