Tez-Koop-İş’ten İtalya Başkonsolosluğu’na ‘grev’ ziyareti: 'Yeni teklif sunuldu'

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş), Özel İtalyan Lisesi’nde süren greve ilişkin diplomatik temaslarda bulundu. Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu başkanlığındaki heyet, İtalya'nın İstanbul Konsolosluğu'nda üst düzey bir görüşme gerçekleştirdi.

MEB GÖRÜŞMELERE GÖZLEMCİ OLARAK KATILDI

Görüşmeye Tez-Koop-İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu’nun yanı sıra Genel Sekreter Hakan Bozkurt ve İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt katıldı. İtalyan tarafını ise Başkonsolos Elena Clemente ile Özel İtalyan Lisesi Müdürü Giuseppe Finocchiaro temsil etti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul İl Müdür Yardımcısı Bülent Alaş da süreci takip etmek üzere gözlemci sıfatıyla masada yer aldı.

Toplantıda, tıkanan müzakere sürecini yeniden hareketlendirmek ve grevi sonlandırmak amacıyla öğretmenlerle birlikte hazırlanan yeni bir taslak konsolosluk yetkililerine iletildi.

Konsoloslukta yapılan görüşmenin ardından grev çadırını ziyaret eden heyet, grevdeki öğretmenlerimize görüşme hakkında bilgilendirme yaptı. Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu, grevdeki öğretmenlerin haklarını alıncaya kadar mücadeleye kararlı bir biçimde devam edileceği mesajını verdi.