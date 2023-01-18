TGC: Hrant Dink için 16 yıldır adalet bekliyoruz

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 17:51

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 17:51

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 16 yıl önce çalıştığı gazetenin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Dink'in ölüm yıldönümü öncesi TGC'den de bir açıklama geldi. "16 yıldır adalet bekliyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Agos Gazetesi’nin kurucularından gazeteci-yazar Hrant Dink’i hain bir saldırı sonucu öldürülmesinin 16. yılında özlemle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. 19 Ocak 2007’de Agos Gazetesi önünde silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink’i demokrasiye, insan haklarına olan inancı ve sevgisiyle hatırlıyoruz. Gazetecilerin siyasetçiler tarafından düzenli olarak hedef gösterildiği, sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı bir ülkede gazetecilik yapmaya devam ediyoruz. Gazeteciler, yazdıkları haberler nedeniyle gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor.

TGC Basın Müzesi’nde içinde Hrant Dink’in de yer aldığı öldürülmüş 67 gazetecinin resmi ve fotoğrafı bulunuyor. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için bir teminat olduğunun hiç unutulmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki, Hrant Dink cinayetinden sorumlu olanlara açılan davalar günümüzde de hala sürüyor.

Türkiye'de öldürülmüş 63. gazeteci olan Hrant Dink'in cinayetiyle ilgili 16 yıldır süren davaların sonuçlandırılmasını, gerçek azmettiricilerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Ailesi, dostları, meslektaşları ve demokrasinin yeşereceği bir gelecek için adaletin yerini bulmasını beklemeye devam ediyoruz.”

HRANT DİNK KİMDİR?

1954 yılında Malatya’da doğdu. İÜ. Fen Fakültesi’nde zooloji, ardından da felsefe eğitimi aldı. Mesleğe 1990'lı yıllarda Ermenice yayınlanan günlük Marmara Gazetesi’nde "Çutak" rumuzuyla, kitaplara yönelik eleştiri yazıları yazarak başladı. Haftalık Türkçe ve Ermenice yayın yapan Agos Gazetesi’ni kurdu ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Yeni Yüzyıl ve Birgün gazetelerinde yazdı. Türk ve yabancı basında dile getirdiği görüşleriyle dikkat çekti. Almanya, Hollanda ve Norveç’te düşünce özgürlüğü alanında önemli üç ödülün sahibi oldu. Yazıları nedeniyle çok sık gözaltına alındı. Hakkında birbiri peşi sıra çok sayıda dava açıldı. Kurucusu olduğu Agos Gazetesi önünde, 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Hrant Dink’in Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nin ana galerisinde yağlı boya bir resmi ve Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde ise bir fotoğrafı yer alıyor.