Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında karar çıktı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 15:07

Hrant Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan iki sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Hüseyin Ateş "Zincirleme şekilde tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, sanık Ersin Başkan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi. Duruşmada, sanıkların ve şikayetçiler Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin'in avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, her iki sanık hakkında tehditlerin nitelikli halden değil, "Basit tehdit" kapsamında kaldığı iddiasıyla cezalandırılmalarını istediği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Şikayetçi Fethiye Çetin'in avukatı Ümre Deniz Tuna, "Varsayılan örgütlerin korkutucu gücünden faydalanılarak söz konusu suç işlenmiştir. Hüseyin Ateş'in 'Rakel Dink ve o avukatı ölecek' sözü ile özellikle 'Bir gece ansızın geleceğiz. Orayı başınıza yıkacağız' sözü Hrant Dink'in ölümüyle alakalıdır. Söz konusu sözler Hrant Dink'in ölümüyle özdeşleşmiştir. Hrant Dink dosyasında söz konusu kişiler örgütten dolayı ceza almışlardır. Bu söz, Agos gazetesinin önünde kalabalık bir grup tarafından sarf edilmiştir. Yine Hrant Dink'in ölümüne atıf yapılmaktadır ve 'O avukat'tan kasıt Fethiye Çetin'dir. Kendisi kamu görevlisidir. Sanıkların nitelikli tehdit suçundan cezalandırılmasını talep ederim" dedi. Hrant Dink Vakfı avukatı Hülya Deveci de sanıkların nitelikli tehdit suçundan cezalandırılmasını talep etti.

BERAATLERİNİ İSTEDİ

Sanıkların avukatı Orçun Kaan Keleş de "Müvekkillerimin örgüt ile bağlantısı yoktur. Sadece bir sözden hareketle cezalandırılmaları talep edilmektedir. Aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Her söylenilen söz örgütle bağlantılı olduğu anlamına gelmez. Beraatlerini talep ederim" dedi.

İKİ SANIĞA İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme, sanıklardan Hüseyin Ateş'i birden fazla kişiye karşı değişik zamanlarda birden fazla kez "Zincirleme şekilde tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Ersin Başkan'ın ise birden fazla kişiye karşı "Zincirleme şekilde tehdit" suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Her iki sanık hakkında da takdiri indirim uygulanmadı.

İDDİANAME

Hrant Dink Vakfı'na yönelik ilki 27-28 Mayıs'ta e-posta yoluyla yapılan tehdit olayı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılmıştı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede Hrant Dink Vakfı yöneticileri, avukat Fethiye Çetin arasında bulunduğu 9 şikayetçi yer aldı. İddianamede, ilk tehdit olayıyla ilgili Konya'da yakalanarak İstanbul'da tutuklanan Hüseyin Ateş hakkında 27-28 Mayıs'ta e-posta göndererek ve 23 Mayıs'ta Hrant Dink Foundation'ın Instagram hesabına yorum yaparak üç ayrı tehdit eylemini gerçekleştirdiğini belirtildi. Sanık Ateş'in "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi. İkinci tehdit olayını gerçekleştiren sanık Ersin Başkan ise Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde [email protected] isimli e-posta adresinden tehdit mesajı yollayarak "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklanmıştı. İddianamede, sanık Başkan'ın 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. 21 Eylül 2020 tarihli ikinci duruşmada, iki sanığın da tahliyesine karar verilmişti.