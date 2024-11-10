TGC’den gazeteci Furkan Karabay’ın tutuklanmasına tepki: “Yurttaşın gerçeği bilme hakkını engellemekten vazgeçin"

Yayınlanma: 10.11.2024 - 12:42

Güncelleme: 10.11.2024 - 12:42

Gazeteci Furkan Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasıyla ilgili yargı sürecini aktardığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, tutuklamaya tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci; tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Ne yazık ki, suçluların yargılanmasında yaşanan sorunlar Türkiye gündemini sarsarken sadece haber yaptıkları için gazeteciler gözaltı ve tutuklamayla baskı altına alınmaya çalışılıyor. Son olarak 10Haber muhabiri Furkan Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanması, kayyum atanmasıyla ilgili haberleri ve tweetleri nedeniyle tutuklandı. Meslektaşımızın tutuklanmasını protesto ediyoruz. En kısa sürede serbest bırakılmasını istiyoruz. Haberi halkla paylaştığı için gazetecinin suçlanması, dava açılması, tutuklanması hukuka aykırıdır. Gazeteci tutuklayarak yurttaşın gerçeği bilme hakkını engellemekten vazgeçin. Gazetecilik suç değildir. Evrensel gazetecilik ilkeleriyle yurttaşlarımıza gerçeğin ulaşmasını sağlayan ve baskı altına alınmaya çalışılan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”