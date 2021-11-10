THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı görevi fiilen bıraktı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 13:29

Orman yangınları sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile karşı karşıya geldikten sonra 1 Eylül’de mahkemeye istifa dilekçesi veren, talebi kabul görmeyince 6 Ekim’de dilekçesini yineleyen THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, ikinci istifa dilekçesi de kabul edilmeyince görevi fiilen bıraktı.

Aşçı’nın günlerdir hiçbir belgenin altına imza atmadığı, yerine Abdullah Kaya’nın vekalet ettiği öğrenildi. T24’ten Eray Görgülü’nün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin THK ile ilgili sözlerini sormak için ulaştığı Aşçı, “Kurum adına bir ifade kullanamam çünkü istifa ettim” değerlendirmesinde bulundu.

PAKDEMİRLİ İLE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Aşçı, orman yangınlarına müdahalede THK’nın yangın uçaklarının kullanılmaması nedeniyle başlayan tartışmalar üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile karşı karşıya gelmiş, yangın sırasında katıldığı bir televizyon programında da "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" ifadesiyle eleştiri konusu olmuştu.

GÜNLERDİR HİÇBİR BELGEYE İMZA ATMIYOR

1 Eylül’de Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne istifa talebini sunan Aşçı, istifa dilekçesinde, "Hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yi ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir" ifadesini kullanmıştı.

Aşçı, talebi kabul görmeyince 6 Ekim’de istifa dilekçesini yineledi. Mahkeme, ikinci dilekçeye ilişkin de bir tasarrufta bulunmayınca Aşçı’nın fiilen görevi bıraktığı öğrenildi. Günlerdir hiçbir belgenin altına imza atmayan Aşçı’nın yerine görevi vekaleten Abdullah Kaya’nın yürüttüğü öğrenildi.