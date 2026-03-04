THTM, Devrim Yasalarının 102. yıl dönümünde laik Cumhuriyet’i savunmak için MEB önünden seslendi: ‘Cumhuriyet’i cumhuriyet yapan değerlerin somutlaşmış hali’

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), 3 Mart 1924’te halifeliğin, Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması ile Öğretim Birliği Yasası’nın (Tevhiditedrisat Kanunu) kabul edilmesinin 102. yıldönümünde Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde eylem ve basın toplantısı düzenledi.

‘GERİCİLİĞE KARŞI, CUMHURİYETÇİLER İLERİ’

Basın açıklamasına katılan yurttaşların elinde “Ne tarikat ne şeriat, laik eğitim, laik Cumhuriyet”, “Laik, bilimsel eğitimden vazgeçmiyoruz”, “Gericiliğe karşı, cumhuriyetçiler ileri” ve “ÇEDES’e hayır” yazan dövizler taşıdı. Ayrıca yurttaşlar; “Devrim Yasalarının yıl dönümünde eğitimde gericiliğe izin vermeyeceğiz” yazan pankart taşıdı ve eylem boyunca “Okullarda imam istemiyoruz”, “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok!” ve “Kahrolsun saltanat, yaşasın Cumhuriyet” sloganları attı.

‘TÜRKİYE TOPLUMU BUNU HAK ETMİYOR’

Etkinlikte THTM adına Oğuz Oyan, THTM Çankaya Temsilcisi Arzu Kayhan, Eğitim-İş adına öğretmen İnci Gül ve THTM akademi inisiyatifi adına Özgür Aydın birer konuşma yaptı. Oyan; mevcut siyasi iktidarın, eğitim sistemini laik kimliğinden uzaklaştırarak çocukları ucuz iş gücü, imam-hatiplileri militan haline getirdiğini ve anayasal ilkeleri çiğnediğini belirtti. Öğretim Birliği ve hilafetin kaldırılması gibi temel yasaları korumanın anayasal bir zorunluluk olduğunu dile getiren Oyan; “Biz anayasayı savunmak zorundayız. Anayasaya uymayanlara da karşı durmak zorundayız. Laikliğe karşı çıkmak Cumhuriyet’e karşı çıkmaktır, şeriatı savunmaktır. Türkiye toplumu bunu hak etmiyor” dedi.

‘ÇAĞDAŞLAŞMA YÜRÜYÜŞÜNÜN TEMEL DAYANAĞI’

THTM’nin dün yurt genelinde okunan basın açıklaması ise THTM Çankaya Temsilcisi Kayhan okudu. Açıklamada; “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet’in kurucu kadroları, bu devrim yasalarıyla Türkiye’nin yönünü dogmadan akla, ümmetten ve kulluktan yurttaşlığa çevirmiştir. Bu irade, Türkiye’nin çağdaşlaşma yürüyüşünün temel dayanağıdır. 3 Mart’ın anlamı, yalnızca geçmişte yaşanmış bir reform süreci değildir. Bu tarih, Cumhuriyet’i cumhuriyet yapan değerlerin somutlaşmış halidir. Cumhuriyet’in bilimsellik, laiklik ve yurttaşlık temelindeki kazanımlarına yönelen her müdahale, doğrudan doğruya devrimin ruhuna yönelmiş bir müdahaledir” denildi.

‘CUMHURİYET’İN ADI KORUNDU, ÖZÜ AŞINDIRILDI’

“Bugün bu tarihsel miras açık bir kuşatma altındadır” denilen açıklamada; “Bugün, Cumhuriyet’in yalnızca adı korunurken özünün giderek daha da aşındırıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Kamusal alanın dinselleştirilmesi, eğitimin piyasalaştırılması ve bilimsel içeriğin geriletilmesi; Cumhuriyet’in aydınlanmacı birikimini tasfiye etmiştir. Bu nedenle 3 Mart’ı anmak, yalnızca tarihsel bir hatırlama değil; devrimi savunma ve ilerletme sorumluluğudur. Cumhuriyet’in aydınlanmacı birikimini ileriye taşımak için mücadele edeceğiz!” ifadeleri kullanıldı.

‘KAÇAK GÜREŞİYORLAR’

Basın açıklamasının ardından Eğitim-İş adına konuşan İnci Gül; “Eğitim bir toplumun geleceğidir. Ama bugünkü düzen; ne öğrencileri ne öğretmenleri yaşatıyor ne de topluma güven veriyor. Eğitimde gericiliğe izin vermeyeceğiz” dedi.

THTM Akademi İnisiyatifi adına konuşan Özgür Aydın da “Bakan Tekin bizim laiklik tanımımızı beğenmiyor. Bakan laiklik için din ve inanç özgürlüğü diyor. Bir tanım uyduruyor, kabul etmeyenleri yargılatıyor. Eskiden İslamcılar doğrudan laikliği hedef alırdı. Şimdi kaçak güreşiyorlar” ifadelerini kullandı.