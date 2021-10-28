THY'de personel tazminatlarına yüzde 25 ve yüzde 20 zam
Türk Hava Yolları (THY), mevcut ücretler baz alınarak kokpit personelinin iş/uçuş tazminatlarına yüzde 25, diğer yurt içi iş gruplarının iş/kıdem tazminatlarına ise yüzde 20 oranında zam yapıldığını duyurdu.
THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) personel tazminatları hakkında açıklamada bulundu.
THY, tazminat artışına gidilme sürecinde, şirket ortaklarının operasyonel verimliliği, performansı ve finansal göstergelerinin 2020 yılına göre olumlu yönde gelişmesinin göz önüne alındığını belirtti.
Şirket, KAP yaptığı açıklamada, “Yönetim Kurulu tarafından yapılan ikinci bir değerlendirme sonucunda çalışanlarımızın salgın süresince gösterdikleri fedakârlık ile performansa katkılarından dolayı 01.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, mevcut ücretler baz alınarak kokpit personelinin iş/uçuş tazminatlarına yüzde 25, diğer yurt içi iş gruplarının iş/kıdem tazminatlarına yüzde 20 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.
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