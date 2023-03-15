THY'den açıklama: Yunanistan'a yarın yapılacak tüm uçuşlar iptal edildi

THY'nin, Yunanistan'a yarın gerçekleştirmeyi planladığı tüm seferlerin, ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 15:33
THY'den açıklama: Yunanistan'a yarın yapılacak tüm uçuşlar iptal edildi
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Türk Hava Yolları'nın (THY), Yunanistan'a yarın düzenlemeyi planladığı tüm seferler, ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, grev nedeniyle "TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul" ve "TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul" seferleri yapılmayacak.

Böylece THY'nin yarın yapacağı tüm seferler karşılıklı olarak iptal edildi.


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