THY'den açıklama: Yunanistan'a yarın yapılacak tüm uçuşlar iptal edildi
THY'nin, Yunanistan'a yarın gerçekleştirmeyi planladığı tüm seferlerin, ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildiği aktarıldı.
Türk Hava Yolları'nın (THY), Yunanistan'a yarın düzenlemeyi planladığı tüm seferler, ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi.
Edinilen bilgiye göre, grev nedeniyle "TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul" ve "TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul" seferleri yapılmayacak.
Böylece THY'nin yarın yapacağı tüm seferler karşılıklı olarak iptal edildi.
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