THY’den yolcularına sefer uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısı yaptı.

AA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 00:23
THY’den yolcularına sefer uyarısı
Abone Ol google-news

Türk Hava Yolları'ndan yolcularına sefer uyarısı geldi. 

THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023’te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz.” 


THY uçak uçak seferi

En Çok Okunan Haberler