Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan ‘kanserojen ürünleri’ itiraf etti: CHP’li Ösen Meclis’e taşıdı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın yerel bir radyoda verdiği demeçte Çin merkezli -ticaret şirketi Temu’nun Türkiye’ye günlük 200 bin adet kargo gönderdiğine dikkat çekerek; “Günlük 200 bin kargo kanserojen mi diye incelenmeden Çin atölyesinden evinize geliyor. Bu aslında çok sıkıntılı bir durum” dedi. CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen; Gürcan’ın ifadelerine yönelik Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e yazılı soru önergesi sundu.

‘SKANDAL BİR İTİRAF’

Ticaret Bakanlığı’nın bugüne dek hazırlamış olduğu yasalarla ve yönetmeliklerle uluslararası firmalara Türkiye’ye temsilci atama yükümlülüğü getirildiğini anımsatan Ösen; “Buna karşın halen, bazı uluslararası e-ticaret firmalarının Türkiye’ye temsilci atamadığı bilinmektedir. Bu durum denetimsizliğe neden olurken bir yandan da e-ithalatla yurda güvensiz ve kalitesiz ürün girişini azaltmak için gümrüksüz alışveriş limiti düşürülüp vergiler artırılmış ancak halen bu soruna tam olarak çare bulunamamıştır. Vatandaşlarımızın her gün yurt dışından gelen yüzbinlerce denetimsiz ürünle muhataplığı devam ederken, diğer yandan skandal olarak nitelenebilecek bir itiraf da ortaya çıkmıştır. Bu ifadeler, vatandaşlarımızın farkında olmadan kanserojen ürünleri satın alabileceğini, belki de her gün ülkemize yüz binlerce kanserojen ürünün girmiş olduğu riskini açıkça ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı bu skandal sözlere açıklık getirmeye çağırmaktayız” dedi.

BAKANA SORU YÖNELTTİ

Ösen, Ticaret Bakanı Bolat’a şu soruları yöneltti: “Ticaret Bakanlığı, yurt dışından ithal edilen ürünlerin denetim altına alınabilmesi için bir çalışma yürütmekte midir? Türkiye’ye temsilci atamayan uluslararası e-ticaret firmalarına bir yaptırım uygulanacak mıdır?”