TIR şoförlerine 6 bin 462 lira ceza kesildi

Yayınlanma: 16.12.2024 - 11:43

Güncelleme: 16.12.2024 - 11:43

Şehir merkezine girişleri yasak olan TIR’ların Ümran Akkan Caddesi’ndeki boş bir araziye park edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek şoförlerden araçlarını kaldırmalarını istedi.

POLİSE TEPKİ GÖSTEREN ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Şoförlerin polise tepki göstermesi üzerine bölgeye asayiş ekipleri ve motosikletli Yunus timleri sevk edildi. Müdahalede mukavemet gösteren iki şoför, H.A. ve M.A., ekipler tarafından gözaltına alındı.

CEZALAR KESİLDİ, ARAÇLAR KALDIRILDI

TIR şoförlerine şehir merkezine girmekten dolayı toplam 6 bin 462 lira para cezası kesildi. Park edilen TIR’lar da ekipler tarafından alandan kaldırıldı. Olayın ardından bölgedeki trafik düzeni yeniden sağlandı.