Tire Süt Kooperatifi’nde yeni dönem: Yönetim değişti

24 Mart 2022 Perşembe, 10:49

Tire Süt Kooperatifi'nin dün yapılan genel kurulunda Osman Öztürk 946 oy alarak başkanlığa seçildi. 20 yıldır kooperatifi yöneten Mahmut Eskiyörük ise 613 oy alarak seçimi kaybetti.

20 yıllık Eskiyörük dönemini sona erdiren Tire Süt Kooperatifi'nin yeni Başkanı Osman Öztürk, genel kurulda eski yönetimi eleştirdi. Öztürk, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralmaya geldik. Kararlar kurumsallıktan uzak alınmaktadır. Ben değil, biz olmaya geldik. Siz üreticilerin değeri kooperatif yönetiminin gözünde döktüğü süt kadar olmayacak. Üreticilerimizin sorunlarını yakından biliyoruz. Bizim dönemimizde hiç kimse işinden olmayacak" dedi.

