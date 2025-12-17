Tırnağı arızalı tabanca incelendi: 2 yıl önce cinayette kullanıldığı ortaya çıktı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 10 laboratuvardan biri olan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Laboratuvarın sorumluluk sahasında 10 il bulunuyor. Numuneler suçun niteliğine göre balistik, belge, kimya ya da iz inceleme şubelerine yönlendiriliyor.

Laboratuvara gelen delillerin adliye ve emniyet teşkilatı tarafından gönderildiğini söyleyen Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü'nde sorumlu Dr. Başkomiser Ülker Yalçın Erbastı, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı olarak hizmet verdiğimiz 10 il olan Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerinden Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğümüze intikal eden uyuşturucu, orijinal halde patlayıcı madde ve patlama sonrası olay yeri bulguları, benzin, mazot, tiner vb. yanıcı maddeler atış artıkları ve giysi üzerinden atış mesafesini inceleyerek maddi gerçeği ortaya çıkarmaya yardımcı oluyoruz" dedi.

'KOVAN VE MERMİ ÇEKİRDEKLERİNİ İNCELİYORUZ'

Balistik Şube Müdürlüğü'nde görevli Dr. Başkomiser Necip Öcal ise "Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’na bağlı 10 bölge laboratuvarından birisi olan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı olarak bölgemiz dahilinde meydana gelen olayda, olay yerinden elde edilen kovan ve mermi çekirdeklerini makroskop altında incelemeye tabi tutarak bu kovan ve mermi çekirdeklerinin kaç farklı silahtan atıldıklarını dolayısıyla olayda kaç farklı silahın kullanıldığını söyleyebiliyoruz. Bu olayda ayrıca inceleme talebi ile ateşli silah gönderilmişse de olay yeri bulgularını mukayeselerimiz ile karşılaştırarak, kovan veya mermi çekirdeklerinin inceleme konusu silahtan atılıp atılmadığını tespit edebiliyoruz. Diğer taraftan gönderilen ateşli veya ateşsiz silahların mevzuattaki durumunu yasa kapsamında değerlendirip, değerlendirilmediklerini de uzmanlık raporlarımızda belirtiyoruz" diye konuştu.

'DİJİTAL KOVAN ARŞİV SİSTEMİ'

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BALİSTİKA Sistemi'ni kullandıklarını da söyleyen Dr. Başkomiser Öcal, "BALİSTİKA sistemi inceleme konusu, ateşli silahtan elde edilen mukayese kovan görüntülerini ve Türkiye genelinde meydana gelen olaylardan elde edilmiş olan suç konusu kovanların 3 boyutlu görüntülerinin kaydedildiği ve kendi aralarında karşılaştırıldığı bir dijital kovan arşiv sistemidir. Bu sistemde veri tabanında yapmış olduğumuz karşılaştırmalar sayesinde suça karışan ateşli silahların geçmişteki suçlarla bağlantılarını tespit edebiliyor ve bu sayede de yıllar önce işlenen suçları çözüme kavuşturabiliyoruz. Bu noktada BALİSTİK sistemi sayesinde balistik uzmanlarımızın çok önemli tespitleri oluyor" dedi.

'3 FARKLI OLAYDA KULLANILDIĞINI TESPİT ETTİK'

Sorumluluk bölgelerinde 2 yıl önce meydana gelen bir olayda inceleme yaptıkları silahın kullanıldığını da söyleyen Necip Öcal, "Yakın zamanda sorumluluk bölgemizde bulundurma ruhsatlı bir tabancanın tırnağının arızalı olduğu belirtilerek inceleme talep edilmişti. Laboratuvarımızda yapılan inceleme ve karşılaştırma sonucunda bu tabancanın sorumluluk bölgemizde 2023 yılında 'Kasten öldürme' olayında kullanıldığını tespit ederek olayın aydınlatılmasını sağladık. Yine sorumluluk illerimizden birinde şüpheli bir araçta ele geçirilen tabancanın 2022 yılında 'Kasten yaralama' olayında, 2023 yılında ise 'İkamet kurşunlama' ve 'İş yeri kurşunlama' gibi 3 farklı olayda kullanıldığını tespit etti" diye konuştu.