TOGG fabrikasında işçiler greve çıkmıştı: Direnerek kazandılar!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

İktidarın sembollerinden biri haline gelen ve her fırsatta tanıtımı yapılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Bursa’da inşa edilmekte olan fabrikasının şantiyesinde yüklenici yapı merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan işçiler önceki gün ödenmeyen hakları için eyleme çıkmıştı. Söz konusu durumun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından işçilerin eylemi kazanımla sonuçlandı.

‘EMEKTEN GELEN GÜÇ’

Sürece ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendika (İYİ-SEN) Genel Başkanı Hasan Kırlangıç, fabrikada yaklaşık 1.5 yıldır çalışan işçilere geçen günlerde işten çıkış bildirimi geldiğini ve ücretlerinin ödenmediğini ifade etti. İşçilerin ücret alamayınca greve çıktığını söyleyen Kırlangıç, grevin kazanımla sonuçlandığını, işçilerin ücretlerinin hesaplarına yatırıldığını belirtti.

Kırlangıç, “İnşaat işçileri yüz yıllık Cumhuriyet tarihinde en örgütsüz iş koluydu. Bizler de son 6-7 yıldır şantiyelerde örgütlenerek mücadeleyi büyütmeye çalışıyoruz. İnşaat işçileri her gün binlerce sorunlarla karşılaşıyor. Örgütlü olduğumuz şantiyelerde sorunları bir nebze de olsa çözüyoruz. TOGG şantiyesindeki bu grevimiz de kazanımla sonuçlandı. Bu eylem de emekten gelen gücümüzü kullanarak, kamuoyuna yansıttığımız eylemlerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.