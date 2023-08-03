TOGG fabrikası şantiyesinde grev: ‘2 aydır maaşlarımızı alamıyoruz’

Yayınlanma: 03.08.2023 - 17:46

Güncelleme: 03.08.2023 - 17:46

İktidarın sembollerinden biri haline gelen ve her fırsatta tanıtımı yapılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) fabrika şantiyesinde çalışan yüklenici Yapı Merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesindeki işçiler, maaşlarının 2 aydır ödenmediğini söyleyerek şantiyede greve başladı.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“GASP EDİLEN HAKLARIMIZ İÇİN GREVDEYİZ!

TOGG fabrika şantiyesinde yüklenici Yapı Merkezi firmasının teşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde calışan üyelerimizin ücretleri iki aydır verilmiyor. Bugünden itibaren gasp edilen haklarımız verilene kadar iş bırakma eylemimiz sürdüreceğiz. Bu düzene mahkum değiliz!

İNŞAAT İŞÇİSİ KÖLE DEĞİLDİR!”