Türkiye’nin yerli otomobil projesi TOGG’un Gemlik’teki fabrikasında çalışan yaklaşık 200 kişinin işten çıkarıldığı iddia edildi. Yıllık izinde oldukları sırada telefonla aranarak iş akitlerinin feshedildiğini söyleyen işçiler, fabrikaya dahi alınmadıklarını, eşyalarını toplamalarına izin verilmediğini belirtti.

Kapıda çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi olduğunu belirten bir TOGG işçisi yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Lütfen sesimizi duyurun. Yıllık izindeydik. Bizi bu sabah arayarak yaklaşık 200 kişi işten çıkartıldık. Hiçbir geçerli sebep yok. Biz bu fabrikaya 8-10 yıllık tazminatımızı bırakıp geldik, sırf ülke kalkınsın, bizim de parmağımız olsun diye. Ama bizi kapının önüne koyuyorlar. Eşyalarımızı almaya bile giremedik. Kapıda 6 ekip polis arabası, ekstra güvenlik görevlisi koymuşlar.”

TOGG fabrikasında toplu işten çıkarma iddiası!



CHP’li Öztürk: ‘Yerli ve milli diyerek işe aldığınız insanları, şimdi polisle kapının önüne koyuyorsunuz’https://t.co/wFhlTx94qf pic.twitter.com/AHZDZUMnlG — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 1, 2025

CHP’Lİ ÖZTÜRK: “YERLİ VE MİLLİ DİYEREK İŞE ALDIĞINIZ İNSANLARI KAPININ ÖNÜNE KOYUYORSUNUZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TOGG’da yaşanan işten çıkarmaları TBMM gündemine taşıyacağını belirtti. Öztürk, yaşananların sadece ekonomik değil, aynı zamanda vicdani bir kriz olduğunu vurguladı:

“Yerli ve milli diyerek işe aldığınız insanları, şimdi polisle kapının önüne koyuyorsunuz. Fabrikaya girmelerine bile izin verilmiyor. Bu insanların tazminatlarını bırakıp umutla geldiği bu projede gördükleri muamele tam anlamıyla vicdansızlıktır. Otomotiv sektörü için bu kadar yeni bir firmada bu kadar erken işten çıkarmalar, zorlanınca önce emekçiden vazgeçmeler kabul edilemez.

Neden ücretsiz izne çıkarmıyorsunuz? TOGG sürekli tek vardiyalı üretimde mi kalacak? Bu zor günler geçmeyecek mi? İlk zorlukta işçileri kapının önüne koyuyor, hatta kapıya bile yaklaştırmıyorsunuz. Yıllardır Bursa’da faaliyet gösteren otomobil fabrikaları bunu yapmazken TOGG yöneticilerinin bunu yapıyor olması, büyük bir mağduriyete neden oluyor. Şirketten ve ilgili bakanlıktan derhal açıklama bekliyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız.”

TOGG cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.