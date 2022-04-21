Tokat OSB’de korkutan heyelan

21 Nisan 2022 Perşembe, 14:38

Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) meydana gelen heyelan sonrasında inşaat halindeki bir fabrikanın istinat duvarı yıkıldı. Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasının ise boşaltılması gündemde.

Tokat OSB 2. kısımda inşaat çalışmaları devam eden bir fabrikanın arka tarafındaki alanda hafriyat çalışması ve yağışlı havanın etkisiyle heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla birlikte yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının bir kısmı yıkıldı. Bir kısımda ise derin çatlaklar oluştu. Fabrikanın arka tarafında bulunan parke kaplı arazi yolunda da çökme yaşandı. Derin yarıkların oluştuğu bölgede AFAD ekipleri inceleme yaptı. Heyelanın inşaat halindeki fabrikanın yanı sıra 200 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasını tehdit ettiği rapor edildi.

200'DEN FAZLA KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI FABRİKANIN BOŞALTILMASI GÜNDEMDE

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, bir fabrika alanında hafriyat çalışması sonrasında son dönemde ciddi yağışların da etkisiyle heyelan meydana geldiğini kaydetti. Bölgede toprak kaymasının devam ettiğini belirten Başkan Çelik, “Şu anda ihracat yapan, uzun zamandır çalışan yaklaşık 200’den fazla insanı istihdam eden bir fabrikanın hemen acil boşaltılması gündeme geldi. Fabrikayı boşalttığımız zaman üretimi nereye kaydıracağız? O firmanın zararlarını nasıl telafi edeceğiz? Bir taraftan bunun sıkıntısı var. Diğer taraftan hala hazırda tekstil çalışanların can güvenliği söz konusu. İşte bütün bunların arasında hiç kimseyi mağdur etmeyecek bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Birkaç gündür sürekli toplantılar yapıyoruz. AFAD geldi, raporlarını tuttu. Bugün tekrar bir daha konuyu gündeme getireceğiz. Acil yapmamız gereken şeyleri konuşacağız” dedi.

Başkan Çelik, heyelanın birkaç sebebi olduğuna dikkat çekerek, “Bir defa bölgenin buna yapısal olarak müsait olması. İkincisi fabrika arazisi olarak tahsis edilen yerlerin yani zamanında ‘burası fabrika arazisi olarak tahsis edilebilir’ diye çok ciddi birtakım mühendislik, zemine etüt çalışmaları yapılmadan buraların sanayi parseli olarak açılması. Bütün bunların sonrasında hem heyelanlı bölgenin üst tarafında bir çalışmanın olması, hem alt tarafında fabrika arazisi için bir hafriyat çalışmasının olması. Bu arada da ciddi yağışların olması. Bu üç sebep hareketliliği tetikledi diye düşünüyoruz” diye konuştu.