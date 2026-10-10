Tokat’ta arkadaşını tüfekle öldürdü, polisi arayıp kendini ihbar etti

Tokat'ın Zile ilçesinde B.G. (22), arkadaşı Enes Ertaş'ı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından B.G. polisi arayarak kendini ihbar etti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Zile ilçesi Bahçelievler Mahallesi Akif Bey Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, B.G. ve arkadaşı Enes Ertaş, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu B.G. yanında getirdiği tüfekle Ertaş'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği Ertaş, hayatını kaybetti.



Olayın ardından B.G., polisi arayarak arkadaşını vurduğunu bildirdi. Adrese giden polis ekipleri B.G.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri de Enes Ertaş'ın cenazesini Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.