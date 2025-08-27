Tokat’ta sorunlar görmezden geliniyor, para cezaevine akıtılıyor: 897 milyon liralık cezaevi yatırımı

Tokat Niksar’da 897 milyon liralık bir ücretle 70 bin metrekarelik alana cezaevi projesi yapımı planlanıyor. Proje, içinde cezaevinde çalışacak personel için 60 adet lojman da barındırıyor. AKP’li isimler cezaevinin il ve ilçeye katkı sağlayacağını savunurken bazı yurttaşlar Tokat’ın il genelinde yaşadığı sorunlara dikkat çekerek cezaevine duyulan ihtiyacı sorguluyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, projenin Tokat’ın öncelikli ihtiyaçlarından biri olmadığını vurguladı.

‘CEZAEVİ YATIRIMI ÖNCELİK OLAMAZ’

Tokat’ta yaşayan yurttaşların temel ihtiyacının yeni cezaevleri değil üretim tesisleri ve yeni iş imkanları olduğunu belirten Kurtgöz, “Cezaevlerini insanlarla dolduracağınıza, insanların suç işlememeleri için önlemler alın. İşsizliği, yoksulluğu azaltın. Eğitim, üretim ve istihdama dayalı politikalar geliştirin. Unutulmamalıdır ki suçun temelinde çoğu zaman çaresizlik vardır” dedi. Tokat’ta yaşayan yurttaşların ekonomik durumuna dikkat çeken Kurtgöz, “Tokat’ta işsizlik gençlerimizi göçe zorluyor, esnafımız siftahsız kepenk kapatıyor, çiftçimiz ise tarlasını ekemez hale geliyor. Böyle bir tabloda cezaevi yatırımı öncelik olamaz. 897 milyon liralık bütçeyle onlarca fabrika kurulabilir, binlerce gencimize iş imkânı sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

‘DAHA MEMURLARIN MAAŞINI ÖDEYEMİYORSUNUZ’

Gazetemiz Cumhuriyet’in 23 Ağustos 2025’te gündeme getirdiği Niksar Belediyesi’nde çalışan memurların maaşlarının ödenmediği bilgisini anımsatan Kurtgöz, “Niksar’da böyle bir cezaevi yapıyorsunuz, bacasız fabrika gibi değerlendiriyorsunuz. ‘İstihdam yaratır’ diyorsunuz. Ama Niksar Belediyesi’nde memurların maaşlarını bile ödeyemez durumdasınız. Tokat halkı çok tepkili. Halk fabrika yapılmasını istiyor. Gençler işsiz ve umutsuz. Çiftçiler don olayından etkilendi, hâlâ destek olunmadı. O cezaevlerini doldurmak önemli bir şeymiş gibi... Başka ülkelerde cezaevleri boş, bizim ülkemizde öksürseniz cezaevine giriyorsunuz” tepkisini gösterdi.

‘NİKSAR’IN GELECEĞİNİ KARARTMAK DEMEKTİR’

İYİ Parti ve Anahtar Parti’nin Tokat il başkanları da Niksar’da yapılması planlanan cezaevi projesine sert tepki gösterdi. İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın, “Niksar için ekonomik ve sosyal kalkınmanın dönüm noktası olacak” şeklinde değerlendirdiği cezaevi projesine karşı çıkarak, “Tokat’ın da, Niksar’ın da cezaevine ihtiyacı yok. Bizim gençlerimizin, işsiz kalan insanlarımızın, emeklimizin, asgari ücretlimizin iş ve aş bulmaya ihtiyacı var. Fabrika açılmıyor, okul açılmıyor ama cezaevi açmakla övünüyorlar. Bu, Niksar’ın geleceğini karartmak demektir” dedi.

Anahtar Parti Tokat İl Başkanı Av. Hakan Ahmet Bice ise, “Niksar, bereketli toprakları, tarihi ve turizmiyle kalkınmayı hak ediyor. Bizim istediğimiz; gençlerimize iş, kadınlarımıza istihdam, çocuklarımıza umut verecek projelerdir. Cezaevi yatırımlarıyla Niksar’ın önü tıkanamaz” tepkisini gösterdi.