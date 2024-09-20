FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru V.K., yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY mensubu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen eski polis V.K.'nin kaldığı adres belirlendi.
Yapılan çalışma ve fiziki takip sonucunda V.K., Düziçi ilçesi Ellek beldesinde gözaltına alındı. Eski polis, adli işlemlerinin ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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