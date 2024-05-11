Tokat’ta tarım arazisi üzerine yapılmak istenen şehir hastanesine tepki

Tokat’ta şehir hastanesinin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait uygulamalı tarım arazisine yapılacak söylentileri tepkilere neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 21:05
Tokat’ta tarım arazisi üzerine yapılmak istenen şehir hastanesine tepki
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde, 185 dönümlük uygulamalı tarım arazisine şehir hastanesi yapılacağına dair çıkan söylentiler, üniversite içinde ve şehirde büyük tartışmalara neden oldu. Üniversitenin Ziraat Fakültesi akademik yönetimi ve öğrencileri, eğitim aldıkları ve araştırmalar yaptıkları bu alanın hastane yapılması fikrine şiddetle karşı çıktı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da konuya müdahil olarak, şehir hastanesine olan ihtiyacı kabul etmekle birlikte, bunun tarım arazisine yapılmasının uygun olmadığını dile getirdi.

"EKİM ALANLARINDAN UZAK YERE YAPILMASI HAYIRLI OLACAKTIR"

Zemini sağlam, ekilebilir alanlardan uzak bir yere şehir hastanesinin planlanmasının daha hayırlı olacağına inandıklarını söyleyen Durmaz, “Tokat’taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin ana temeli Sivas’tan yanılmıyorsam 1986 getirilen Ziraat Fakültesi üzerine inşa edilip 1992 yılında üniversite hüviyetini kazandı. Öyleyse biz birçok tarımsal gıdanın üretilip Türk tarımına kazandırılan laboratuvarın, deneme bahçeleriyle özel sebze ve meyve alanlarının olduğu bu uygulama bahçesinin söylediğimiz projeden arındırılması gerekiyor. Bizim itirazımız bunadır. Bu kendin yeni sesçilmiş belediye başkanı, şehrül-emini, meclis üyeleri, valimiz, il genel meclisi üyelerimiz, bu şehirdeki sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ortaklaşa ayrıca da trafik konusunda kentin geleceğinin 50 yıllık planlayacak teknik adamlardan da görüş alarak zemini sağlam, ekilebilir alanlardan uzak bir yere şehir hastanesinin planlanmasının ülkemize ve şehrimize hayırlı olacağına inanıyorum. Doğru olan da budur” dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Rüstem Cangi, fakültenin araştırma ve eğitim alanı olarak kullandığı tarım arazisinin şehir hastanesi için uygun olmadığını belirtti. Cangi, eğitim kalitesinin ve araştırmaların devamı için mevcut imkanların önemli olduğunu vurgulayarak, şehir hastanesinin farklı, daha uygun bir alana yapılmasını talep etti.
Öğrenciler de tarım arazisinin hastane olarak kullanılmasını doğru bulmadıklarını dile getirerek, uygulama alanlarında çalışmanın bu süreçte nasıl etkileneceği endişesini taşıdılar.


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