TOKİ Diyarbakır 12.165 konut kura çekimi saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?

19.02.2026 10:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
'Yüzyılın Konut Projesi'nin haftalık takvimine göre çekiliş sırası Diyarbakır'a geldi. Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 12 bin 165 konut için hak sahibi belirleme kurası 19 Şubat Perşembe bugün yapılacak. Peki, TOKİ Diyarbakır 12.165 konut kura çekimi saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin güncel takvimine göre, bugün Diyarbakır projeleri için kura çekimi yapılacak. Peki, TOKİ Diyarbakır 12.165 konut kura çekimi saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 19 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Saat 11:00'de başlayacak çekiliş, Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür Ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu’nda yapılacak.

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Diyarbakır kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

