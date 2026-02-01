TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında her hafta kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Peki, TOKİ Hatay kurası ne zaman? 2026 TOKİ kura takvimine göre Hatay kura çekilişi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKİ HATAY’DA 13 BİN 289 KONUT İNŞA EDİYOR

81 ilde 500 bin konut projesi kapsamında TOKİ Hatay’da 13 bin 289 konutu hayata geçiriyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar için kuraya kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ tarafından yayımlanacak.

TOKİ HATAY KURASI NE ZAMAN?

TOKİ’nin güncel kura takvimine göre Hatay kurasının tarihi henüz belli olmadı. Resmi duyuru geldiğinde haberimize eklenecektir.