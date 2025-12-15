TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimi için geri sayım sürüyor. Peki, TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 TOKİ kura çekilişi ne zaman?

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Kampanyasında, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başvuru alımları başladı.

19 Aralık 2025 tarihine kadar ise tüm vatandaşlara e-Devlet üzerinden başvuru imkânı tanınacak. e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 18.12.2025 olarak belirlendi.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.