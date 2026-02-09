TOKİ 500 bin konut projesi doğrultusunda her gün il bazında kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Peki, TOKİ Yozgat kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Yozgat kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Yozgat konutları kura çekilişi, 9 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00’de Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, yurttaşlar sonuçları TOKİ’nin resmî internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca öğrenebilecek.