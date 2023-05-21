Tonlarca mıcırın altında kalarak feci şekilde can verdi
Sivas’ta üzerine dökülen tonlarca mıcırın altında kalan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Danışmentgazi Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasında meydana gelen korkunç olayda, bir isçi tonlarca mıcırın altında kalarak can verdi.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşları İsmet Göktaş'ın (50) kamyonunun başında olmadığını görünce onu aramaya başladı. Göktaş bulunamayınca güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Kamera görüntüleri izlendiğini korkunç olay fark edildi.
KAPAK AÇILINCA TONLARCA TAŞ ÜZERİNE DÖKÜLDÜ
Görüntülerde mıcır yüklü kamyonun damperinin kaldırılmasına rağmen kasanının kapağının açılmadığı, Göktaş’ın kapağı açmasıyla tonlarca mıcırın üzerine döküldüğü görüldü. Durumun fark edilmesi üzerine Sivas Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Mıcırın içerisinde yapılan aramada Göktaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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